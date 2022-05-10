بريد الوطن.. أهمية تعديل نمط الاستهلاك فى مصر

تضطر الشعوب لتعديل نمط استهلاكها فى ظل وجود الأزمات الاقتصادية، فمثلاً ينتشر فى مصر زراعة أنواع مختلفة من أشجار الليمون، ويقبل المصريون بكثافة على استهلاك الليمون البلدى «البنزهير»، وينخفض الإقبال على استهلاك الليمون «الأضاليا»، رغم زراعة أنواع ممتازة منه فى مصر، ورغم وفرة إنتاجه هذا العام مع انخفاض سعره مما جعله فى متناول يد المواطن العادى، فكان سعره فى الأسواق أقل من نصف سعر الليمون البنزهير، ولقد عانى المستهلك المصرى من الارتفاع المبالغ فيه لسعر الليمون البنزهير فى الثلاث سنوات الماضية، وأعتقد أنه قد آن الأوان لتغيير عادات الاستهلاك الخاصة بنا فى هذا الشأن، خاصة أن دولاً عربية والعديد من دول العالم لا تستخدم إلا الليمون الأضاليا فى كل أنواع الاستهلاك الغذائى، ومع وجود أزمة ارتفاع أسعار الأقماح عالمياً بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، فإننى أرجو إنتاج رغيف الخبز المكون من الشعير إلى جانب القمح، كما تم إنتاج رغيف القمح والذرة، للمساهمة فى خفض فاتورة استيراد القمح من الخارج

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

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