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محمود مسلم

بريد الوطن.. كسر اعتيادى

كتب:

بريد الوطن
08:20 م | الثلاثاء 10 مايو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

هات لى شىء واحد صحيح

من غير كسور

بس ما يكونش اعتيادى

ومِ التعود اترمى فِ آخر الطابور

وكل ما يقرب لشباك أنانيتك

يمكن تناوله تذكرة

تسمح لحلمه بالمرور

تزقه تانى ترجعه... وتوجعه

وتقوله لسَّه مالكش دور

هات لى شىء واحد صحيح

يكون صريح

من غير رتوش

ولا صبغة باهتة ع الوشوش

وعند أول مشكلة

يدوب يبوش

ويبان لنا وش الحقيقة المستخبى

اللى عشنا العمر وإحنا ما نعرفوش

وشها المر القبيح

يصرخ يصيح

معدش بنا شىء صحيح

واقف جبل ما يهزه ريح

بقى كسر عادى

نجلاء نعيم

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