بريد الوطن.. كسر اعتيادى

هات لى شىء واحد صحيح

من غير كسور

بس ما يكونش اعتيادى

ومِ التعود اترمى فِ آخر الطابور

وكل ما يقرب لشباك أنانيتك

يمكن تناوله تذكرة

تسمح لحلمه بالمرور

تزقه تانى ترجعه... وتوجعه

وتقوله لسَّه مالكش دور

هات لى شىء واحد صحيح

يكون صريح

من غير رتوش

ولا صبغة باهتة ع الوشوش

وعند أول مشكلة

يدوب يبوش

ويبان لنا وش الحقيقة المستخبى

اللى عشنا العمر وإحنا ما نعرفوش

وشها المر القبيح

يصرخ يصيح

معدش بنا شىء صحيح

واقف جبل ما يهزه ريح

بقى كسر عادى

نجلاء نعيم

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