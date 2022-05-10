إيلون ماسك يتعهد برفع الحظر عن حساب ترامب على «تويتر»

تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بإلغاء الحظر الذي سبق وفرضه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقع، واصفا قرار الحظر بـ«الخاطيء»، حسبما نقلت «العربية».

تعهدات بتقليل الرقابة على «تويتر»

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد عقد صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وأطلق وعودا بتقليل الرقابة عليها، في الوقت الذي أعربت فيه جماعات حقوقية عن مخاوفها من أن يؤدي الافتقار إلى الاعتدال في المنصة إلى زيادة ما وصفته بخطاب الكراهية.

سبب حظر ترامب

وكان موقع التواصل تويتر قد حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال صراعه مع منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، بعد أن استخدم ترامب منصته على تويتر للتشكيك في الانتخابات ودعوة أنصاره للتظاهر ضد النتيجة الأمر الذي قادم لاقتحامهم الكونجرس الأمريكي في حادثة أغضبت الرأي العام الأمريكي والعالمي.