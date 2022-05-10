رئيس التحرير

محمود مسلم

إيلون ماسك يتعهد برفع الحظر عن حساب ترامب على «تويتر»

كتب:

خالد عبد الرسول
08:38 م | الثلاثاء 10 مايو 2022
إيلون ماسك

إيلون ماسك

تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بإلغاء الحظر الذي سبق وفرضه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقع، واصفا قرار الحظر بـ«الخاطيء»، حسبما نقلت «العربية». 

تعهدات بتقليل الرقابة على «تويتر»

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد عقد صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وأطلق وعودا بتقليل الرقابة عليها، في الوقت الذي أعربت فيه جماعات حقوقية عن مخاوفها من أن يؤدي الافتقار إلى الاعتدال في المنصة إلى زيادة ما وصفته بخطاب الكراهية.

سبب حظر ترامب 

وكان موقع التواصل تويتر قد حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال صراعه مع منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، بعد أن استخدم ترامب منصته على تويتر للتشكيك في الانتخابات ودعوة أنصاره للتظاهر ضد النتيجة الأمر الذي قادم لاقتحامهم الكونجرس الأمريكي في حادثة أغضبت الرأي العام الأمريكي والعالمي.  

اقرأ المزيد:

إيلون ماسك يكشف المؤيدين الجدد لاستحواذه على «تويتر».. بينهم «أمير عربي»

خبير: مكاسب حرب روسيا وأوكرانيا لعدد محدود من الأشخاص.. منهم إيلون ماسك

مفاجأة من إيلون ماسك.. بعض الفئات قد تدفع رسوما لـ تويتر

إيلون ماسك يبيع أسهم من شركة تسلا لشراء موقع التغريدات تويتر

سي إن بي سي: إيلون ماسك في صدام مع أوروبا بعد استحواذه على تويتر

وزير دفاع أمريكا في عهد ترامب يكشف حقيقة تخطيطه لهجوم على مصانع مخدرات بالمكسيك

موظفو تويتر يتساءلون.. هل يعود حساب ترامب إلى المنصة مرة أخرى؟
بقلم خالد عبد الرسول