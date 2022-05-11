وظائف خالية ببنك أبو ظبي الإسلامي في مصر لراغبي العمل لدى البنوك

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، خصوصا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأصحاب الخبرات في المجال المصرفي، ما جعل بنك أبو ظبي الإسلامي يعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه العاملة في مصر.

وأوضح البنك في إعلانه تفاصيل تلك الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل في بنك أبو ظبي الإسلامي، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

- أن يكون لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات ذات الصلة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو مخاطر تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات.

- أن يكون لديه فهم قوي للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات والعمليات التكنولوجية.

- أن يكون لديه فهم أطر عمل تكنولوجيا المعلومات والمعايير وأفضل الممارسات مثل COBIT و ISO27001 و NIST و ITIL إلخ.

- أن يكون حاصلا على المؤهلات المهنية مثل شهادات CISA و CISM و CRISC ميزة.

- أن يكون لديه المعرفة حول الصناعة المصرفية ولوائح البنك المركزي المصري.

مسؤوليات الوظائف

- يساعد في إعداد خطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات السنوية التي سيتم دمجها في خطة تدقيق ARR الشاملة ، والنتيجة النهائية للخطة هي ضمان مراجعة جميع الإدارات بكفاءة وفقًا لفترات تكرار دليل سياسة ARR وبما يتوافق مع المخاطر نهج التدقيق القائم.

- ينفذ خطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات السنوية ، على النحو المعتمد ، بما في ذلك أي مهام خاصة يطلبها رئيس تدقيق التكنولوجيا من أجل تقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

- الإشراف على أداء العمل من حيث الوقت وكفاية الموارد والتخصيص المناسب للعمل لضمان إصدار تقارير الجودة وفي الوقت المناسب وفقًا للخطة المعتمدة

- يضمن التصحيح المناسب وفي الوقت المناسب لنتائج التدقيق.

- يقدم توصيات قيمة للأعمال التي تمت مراجعتها لإرشادهم في التخفيف والسيطرة على جميع أوجه القصور والثغرات.