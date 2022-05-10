تطورات الحالة الصحية للمنتجة سارة الطباخ.. «بدأت تتكلم»

تصدرت المنتجة سارة الطباخ، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد نقلها للعناية المركزة أمس بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

وعلمت الوطن، أن الحالة الصحية لـ سارة الطباخ، تحسنت خلال الساعات الماضية وأصبح لديها القدرة على التحدث مع مرافقيها.

نقل سارة الطباخ للمستشفى بعد عودتها من الإمارات

وتدهورت الحالة الصحية للمنتجة سارة الطباخ بعد عودتها من حفل الفنانة شيرين بدولة الإمارات، وبدأت تشعر بالإرهاق الشديد وتوجهت لمستشفى 6 أكتوبر، وهي في حالة إعياء شديد.

وعقب ذهابها للمستشفى، فضل الأطباء وضعها في العناية المركزة حتى لا تتفاقم حالتها الصحية.

الظهور الأخير لـ سارة الطباخ كان في الحفل الغنائي الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في دولة الإمارات، وهو أول حفل لشيرين بعد تولي سارة إدارة أعمالها.

يذكر أن شيرين شوقت جمهورها للحفل قائلة: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

وقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عددا من الأغنيات خلال الحفل، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ظهور سارة الطباخ في مهرجان القاهرة

كما ظهرت سارة الطباخ مؤخرا في حدث فني كبير، وهو حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية نهاية العام الماضي، وذلك رفقة الفنان سامو زين.