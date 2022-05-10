ضبط 10 أطنان قمح تم تجميعها بطرق غير شرعية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بتوريد محصول القمح هذا العام، ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

كما شدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

تكثيف الحملات للقضاء على السوق السوداء

ووجه «آمنة» بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات الرقابية، التي نفذتها مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بقيادة مجدي الخضر، وبرئاسة مفتاح عبد اللطيف، عن ضبط 10 أطنان ونصف قمح، قام أحد الأشخاص بشبراخيت بتجميعها بطرق غير شرعية، في أحد المخازن، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة في شونة شبراخيت.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تجهيز 35 موقعاً لاستلام محصول القمح بالبحيرة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح هذا العام، يبلغ عددها 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكداً أنها تُعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وتابع محافظ البحيرة أن كمية القمح المتوقع توريدها هذا العام، تقدر بنحو 373 ألف و740 طناً، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 42 ألف و925 طناً من الأقماح المحلية، حيث تم استلام 10 آلاف و735 طناً خلال يوم أمس الاثنين.

ووجه المحافظ بمتابعة توريد القمح داخل الشون والصوامع على مدار الساعة، مشدداً على تذليل كافة العقبات لإتمام عملية التوريد بكل سهولة ويسر.