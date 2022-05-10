ارتفاع توريد القمح في سوهاح إلى 17 ألفا و115 طنا

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها توريد الأقماح بصوامع شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير بمركز سوهاج، بحضور المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس خميس محمد علي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، وعبد القادر سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين

وتفقد محافظ سوهاج، معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

350 ألف طن قمح

وأوضح محافظ سوهاج أن محصول القمح هذا العام مبشر، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 350 ألف طن من إجمالي مساحة 211 ألفا و862 فدانا قمح موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة إقبال المزارعين على توريد القمح مع توالي عمليات الحصاد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه بلغ إجمالي الكميات الموردة من الأقماح بالصوامع والشون المطورة بنطاق محافظة سوهاج حتى الآن 17 ألفًا و115 طنًا و167 كيلو من الأقماح.

وقال عبد القادر سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، إن صومعة سوهاج بأولاد نصير بها 6 خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية 30 ألف طن، مشيرًا إلى أن ما تم توريده بالصومعة حتى الآن بلغ 3 آلاف و137 طنا من القمح.