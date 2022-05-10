رئيس «هيدنهاوزن» بألمانيا يكشف تأثير الأزمة الاقتصادية على الأوضاع ببرلين

قال حسين خضر، رئيس مجلس اندماج هيدنهاوزن بألمانيا، إن الأوضاع ليست مستقرة في ألمانيا والعالم بخصوص ارتفاع الأسعار والعجز في بعض المواد الخام، حيث كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثير كبير، وبخاصة أن روسيا من أهم الدول المصدرة للطاقة، موضحًا أن النزاع المسلح أدى إلى تعطيل التوريد كما أن العقوبات أثرت على الاقتصاد الألماني، وارتفعت أسعار المواد البترولية بشكل ملحوظ، وتوقفت بعض خطوط المصانع عن الإنتاج.

حالة من الهلع تسيطر على السوبر ماركت والمحال

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه في بداية شهر مارس الماضي سيطرت حالة من الهلع على السوبر ماركت والمحال، فارتفعت الأسعار نتيجة لزيادة الإقبال على عمليات الشراء وتخزين السلع، ولكن بعد تطمين الحكومة الألمانية للمواطن بدأت الأوضاع تستقر، كما لعبت المحال التجارية دورا إيجابيا، إذ وضعت ضوابط لمنع الاستغلال عبر شراء السلع بكميات كبيرة.

العالم يواجه أزمة اقتصادية حقيقية

فيما ذكرت الإعلامية بسمة وهبة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية حقيقية تسببت في قرب إعلان إفلاس بعض الدول وزيادة البطالة وإغلاق عدد كبير من المصانع والشركات، موجهه حديثها للشعب المصري: «بصوا لأوروبا وأمريكا، رغم قوة واقتصاد استقرارهم، شوفوا بيحصل معاهم إيه، بريطانيا قررت تخصيص زجاجة زيت لكل مواطن، وفي أمريكا بدأ الناس يقلل الأكل من بره (دليفري) والناس بقت تاكل من البيت».

نعيش حربا اقتصاديا بين الصين وأمريكا وروسيا والصين

وأوضحت الإعلامية، أنه في دول الاتحاد الأوروبي يطلبون من المواطنين عدم تشغيل التكييف أثناء قيادة السيارات، واستخدام العجل بدلا من السيارات لتوفير البنزين، كما فقد ملايين العمال في الصين فرص عمل في الأشهر الأخيرة، وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة لمواجهة الأزمة، «نعيش حربا اقتصاديا بين الصين وأمريكا وروسيا والصين، بيطحنوا بعض، وكله بالاقتصاد، عقوبات مختلفة، أوروبا تمنع استيراد الغاز، وروسيا تمنع الدولار واليورو وأكدت أنها لن تبيع الغاز إلا بالروبل فقط».