لميس الحديدي: السيسي أنقذ الشركات والمصانع من الإغلاق وتشريد العمالة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية، مساء اليوم بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، موضحة أن هذا يُعد قرارا مهما للغاية، إذ صحح وضعًا اشتكى منه كل أهل الصناعة وأهل التجارة.

قرار السيسي يستجيب لشكاوى الصناع والتجار

وأضافت «الحديدي» خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعالج ويستجيب لشكاوى الصناع والتجار، إذ أن استمرار نظام الاعتمادات المستندية يؤدي لإغلاق المصانع وحالة من الركود وتشريد العمالة، موجهة شكرها وتقديرها للرئيس السيسي على القرار: «شكرا لتدخل الرئيس بتعديل القرار وتصويب المسار»، فيما علقت على إعلان ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3.7%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022.

32% زيادة في الخضروات

وأوضحت لميس الحديدي، أن مصر تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم شأنها شأن كافة دول العالم في موجة التضخم العالمي سواء بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها معدلات قياسية، «بغض النظر عن ذلك اللافت في بيان التعبئة العامة والإحصاء حول الصناعات التي قادت موجة التضخم هي صناعات محلية، ودي كانت مفاجأة محتاجة لسؤال (عاوزين نفهم ليه مثلاً 32% زيادة في الخضروات وده عجيب ما إحنا بنزرعها وكذا الأسماك والمأكولات البحرية طيب ما البحر عندنا».