أبطال راجعين يا هوى يكشفون كواليس المسلسل مع لميس الحديدي ثاني أيام العيد

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أبطال وصناع مسلسل "راجعين يا هوى"، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ضيوف حلقة مسلسل راجعين يا هوى

يحاور البرنامج ضيوفه في القصر الشهير الذي تم تصوير أحداث المسلسل فيه، بديكوراته المميزة، حيث يحل ضيوفًا في الحلقة كل من النجم خالد النبوي والفنانة أنوشكا ونور النبوي وسلمي أبوضيف وإسلام إبراهيم وشريف حافظ وكذلك نانسي هلال وشريف حافظ وجلا هشام وريهام شنواني، وأيضًا المخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والمنتج تامر مرتضى.

يتحدث الضيوف خلال الحلقة عن كواليس المسلسل وأبرز القضايا التي يناقشها، وحديث خاص عن خطط وأحلام ومشاريع الفنانين وصناع المسلسل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

ومسلسل راجعين يا هوى حقق نجاح كبير على مدار الموسم الرمضاني وتفاعل الجمهور مع عدد كبير من شخصياته مثل بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره خالد النبوي ويسيرية التي تلعب دورها وفاء عامر، كما تفاعل أيضا الجمهور مع علاقات بليغ أبو الهنا حيث يدخل في أكثر من قصة حب خلال المسلسل منها واحدة مع نور اللبنانية وأخرى مع هنا شيحة وأخرها مع أية سماحة، ومن القصص التي تفاعل معها الجمهور هي قصة حب نور النبوي وسلمى أبو ضيف.

والمسلسل من قصة أسامة انور عكاشة وتأليف محمد سليمان عبد الملك الذي سبق وتعاون مع خالد النبوي في مسلسل "المماليك" ومن إخراج محمد سلامة.