لميس الحديدي: حققنا انتصارات على الإرهاب.. ودماء الشهداء تمنحنا القوة

أدانت الإعلامية لميس الحديدي الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، وقدّمت العزاء لأسر الشهداء.

وأضافت لميس، في حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «أي شخص يدرس سياسة ويفهم كيف تفكر الجماعات الإرهابية يتوقع هذا النوع من العمليات، في هذا التوقيت بالذات بعد فترة من السكون، وبعدما كشف مسلسل الاختيار 3 الكثير من الوثائق والمعلومات عن حقيقة هذه الجماعات ومن يواليها».

معركتنا مع الإرهاب مستمرة

وتابعت الإعلامية: «معركتنا مع الإرهاب مستمرة، ندفع ثمنها من دمائنا ودماء شبابنا، لكنها تذكرنا أننا حققنا نجاحات كبيرة، فمنذ مدة طويلة لم نسمع عن عمليات إرهابية، وهو ما يجعل هذه الجماعات تريد أن تثبت دائما لأنصارها ومموليها أنها مازالت باقية».

وأردفت: «مهم للي بيدفع لهذه التيارات في سيناء إن الجماعات الإرهابية تقول إنها لسه موجودة وتستنى الفلوس»، مشيرةً إلى أنّ الرئيس السيسي أفصح عن رقم الشهداء مؤخرا وتحدث عن سيناء، وقال إن مصر قضت على أجزاء كثيرة من الإرهاب، وتحرص على حماية المدنيين وعدم خسارة أي شخص منهم.

العمليات الإرهابية تنفذ على مراحل متباعدة

وأكدت أنّ هذه العمليات أصبحت تجري على مراحل متباعدة جدا، ولكنّ الجماعات الإرهابية أن تقول إنها مازالت موجودة: «مصر ما زالت تحارب وتحاصر وتواجه الإرهاب، والعملية الإرهابية لن تقلل من عزيمتنا، والمعركة مستمرة حتى نقض على كل الإرهاب والتطرف».

وواصلت: «رحمة الله على الشهداء وكل شهيد، دماء الشهداء تمنحنا القوة والعزم حتى نكمل هذه المعركة.. فهي معركة مع الإرهاب والتنمية».