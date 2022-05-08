لميس الحديدي: أتوقع إعلان الحكومة خطة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن من المتوقع أن تعلن الحكومة خطتها، بخصوص زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تصريح وزير قطاع الأعمال العام

أضافت الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج كلمة أخيرة، على قناة on: «سنتناول تصريحين مختلفين؛ الأول يخص وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، وقال إن طرح الشركات من المتوقع أن يكون نهاية سبتمبر المقبل في الربع الرابع من العام الجاري».

وتابعت الإعلامية: «الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان يتحدث عن طرح عشر شركات في البورصة، والسؤال هل سيتم طرح كل الشركات في الربع الأخير من العام؟ هذا سؤال نحتاج الاجابة عنه، خاصة أن الحكومة ترى أهمية كبيرة لطرح الشركات، وتتحدث عنها كثيرا، وكذلك الرئيس السيسي تحدث عدة مرات على أهمية طرح الشركات».

اجتماع رئيس الوزراء

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، شهد استعراض سبل جذب الاستثمارات ودعم مشاركة القطاع الخاص في الصحة والتعليم، بحضور من رجال الدولة، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد مدبولي، أن الدولة المصرية جادة في وضع رؤية متكاملة حتى تشجع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، كلف بتعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز.