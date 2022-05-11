عماد الدين حسين: ينبغي على كل المشتغلين بالسياسة الترحيب بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إنه علم بالدعوة للحوار الوطني حينما ألمح إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروع توشكى، ثم تحدث عنها باستفاضة في حفل إفطار الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه سعيد بوجود مجموعة من المعارضين الوطنين في حفل إفطار الأسرة المصرية.

«حسين»: الدعوة للحوار الوطني مقدرة

وأوضح «حسين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدعوة للحوار الوطني مقدرة، وينبغي على كل من يعمل في السياسة أن يرحب بالدعوة، وبعد ذلك يمكننا مناقشة الرؤى والقضايا كما نشاء، متابعا «أما أن يشتق البعض ويتحدث عن مطالب وشروط فهذا غير مطروح تماما، وينبغي علينا أن نستغل الفترة الحالية لطرح ما يتعلق بصالح المجتمع ككل وليس لصالح الحكومة أو لصالح المعارضة».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى إعجابه بتصريح صحفي لحمدين صباحي، أكد خلاله أن أي نجاح للسلطة هو نجاح للمعارضة وأي نجاح للمعارضة هو نجاح للسلطة، وبالتالي ينبغي أن ننطلق من هذه الأرضية فلسنا في معركة فرض سلطة بين الأطراف، ولكننا نتمنى الوصول إلى رؤى تعزز التوافق الوطني بين الجميع بما يخدم المجتمع المصري.

عماد الدين حسين: لسنا في معركة لتقسيم غنائم

وأضاف «حسين»، أنه يتمنى ألا يدخل أي شخص أو جهة في اشتباكات أو صراعات حول الآراء، وأن يتوقف كل ما من شأنه تعطيل وعرقلة إجراء الحوار، فهناك أطراف تعلم أهدافها ونوايها جيدا ولكننا نتمنى من القوى الوطنية المصرية والمعارضين أن يغتنموا هذه الفرصة ويعظموا الجانب الإيجابي فلسنا في معركة لتقسيم غنائم، ولكننا بصدد مواجهة تحديات كبيرة تواجهها مصر ويجب علينا أن نتحد لتجاوزها.