عماد الدين حسين: جهود الدولة لا تتوقف للتطوير والاستثمار في سيناء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب العملية الإرهابية التي حدثت بالقرب من قناة السويس، أمر متوقع من أجل الوقوف على ملابسات الحادث واستمرار محاربة مصر للإرهاب، لافتا إلى أن شمال سيناء شهدت عودة الحياة لطبيعتها.

جهد كبير مبذول في سيناء من قبل الدولة

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاعة على القناة الأولى، أن هناك جهدا كبيرا مبذولا في سيناء من توفير مدن جديدة والمواد الغذائية والكهرباء وترميم الأراضي وإقامة المزراع والقرى البدوية وهذا يعد استثمار في المستقبل من أجل رد جميل أهالي سيناء الشرفاء الذين دفعوا دماءهم ثمنا عن سيناء الحبيبة لذا فإن هذا الاستثمار جزء من الأمن القومي المصري بمفهوم الشامل والجامع وتواجد المواطنين هناك من أجل منع نشر العمليات الإرهابية أو تواجد الأفراد الإرهابيين.

تشييع جنازة شهيد في الإسماعيلية

واجتمع الأهالي في قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية لتشييع حثمان الشهيد المجند ياسر إبراهيم في مسقط رأسه عقب استشهاده في الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة إرهابية في محطة رفع مياه غرب سيناء أمس السبت.

اجتماع الرئيس السيسي

وذكرت صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عبر «فيسبوك» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عُقد صباح أمس ، حيث تناول الاجتماع إستعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها، ووجه بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية.