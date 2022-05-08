عماد الدين حسين: تصريحات قوى التيار المدني حول الحوار مبشرة ومستنيرة

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إنّ أمس شهد اجتماعًا للقوى الديموقراطية السياسية المختلفة، وطرحت أطر ومعايير للحوار السياسي، كان بها جزء مهم يخص تصريحات حمدين صباحي.

تصريحات حمدين صباحي مقدرة

أضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة on، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات صباحي، تؤكد الترحيب بدعوة الرئيس، وأنها دعوة مقدرة جدًا من أحزاب قوى المعارضة المدنية، خصوصًا أن بعض مراهقي السياسة لا يدركون المشهد الآن، ويتحدثون في دائرة من الفراغ الشديد، ولا يذكرون حقيقة المشهد.

وتابع الكاتب الصحفي، أن حمدين صباحي أكد أن الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، لا تملي شروطا على الدولة، ولا يحدث العكس، وأن نجاح السلطة المصرية، بمثابة نجاح للقوى المعارضة، مشددًا على أنّ هذا التصريح، يعكس فهمًا مستنيرًا، خاصة ونحن نتحدث عن القوى الوطنية الديموقراطية المدنية، وليست أية تيارات أخرى، مؤكدًا أنّ هذا الإدراك من قبل تيارات القوى الوطنية الديموقراطية، يبشر بأن هذا الحوار سيكون إيجابيًا.

لميس الحديدي تثمن دعوة الرئيس

ثمنت الإعلامية لميس الحديدي دعوة الرئيس السيسي في خطابه فى إفطار العائلة المصرية الدعوة لحوار سياسي مفتوح لكل التيارات، قائلة: «الرئيس دعا لهذا الحوار وقال الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأنا أقول الحوار السياسي بين القوى السياسية المختلفة معارضة ومدنية وسلطة ده مهم جدا، لأنّ الاختلاف مهم لإثراء الحياة السياسية».

وواصلت: «عاوزين نرجع نبني حياة سياسية صحيةعندنا انتخابات محلياتوعندنا مجلس نواب قادم عندنا حياة عاوزين نبني جيل جديد، يتعود أن الخلاف مش جريمة والاختلاف ليس مؤامرة، وهذا لا يعني أن من يختلف عميل، لازم المعايير دي والمبادئ تثبت في عقول أجيال قادمة نحن مررنا في مصر، بفترة صعبة في الحرب ضد الإرهاب ومواجهته».