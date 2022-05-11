«بولغا» خدع 900 امرأة في تونس.. ضبط محتال ادعى العلاج بـ«المعاشرة»

كشفت مصادر قضائية تونسية عن اعتقال شخص ادعى أنه معالج روحي بينما كان يوهم ضحاياه من النساء بقدرته على معالجتهن عن طريق معاشرتهن جنسيا، وتم اعتقاله بعد بث تقرير تليفزيوني تم تصويره بكاميرا مخفية، اعترف فيه بخداع مئات النساء لإقامة علاقات جنسية معهن بالخداع.

صحفية ادعت أنها زبونة جديدة كشفت المستور

وكان الرجل الذي تم بث أقواله مساء الاثنين، بعد أن سجلتها صحفية تونسية في قناة الحوار التونسي الخاصة، ادعت أنها زبونة جديدة له، كان يقنع ضحاياه بأن هذه العلاقات الجنسية هي علاج للمشكلات التي يتعرضن لها، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وادعى هذا الشخص المحتال الذي اعتقلته قوات الأمن التونسية أنه يعالج الجن والسحر لدى هؤلاء النساء من خلال ما وصفه بـ«المعاشرة».

وقالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم محكمة أريانة بتونس، إن الرجل الذي جرى اعتقاله، الثلاثاء، كان يتم التحقيق معه قبل بث التقرير، بسبب ما وصفته بأنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم يسمى نفسه بولغا.. ويصطاد ضحاياه عبر مواقع التواصل

ويقدم الرجل المتهم بالاحتيال نفسه على صفحته على فيسبوك تحت اسم بولغا كاهولي، وهو يجذب ضحاياه، من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير الذي تم بثه مساء الاثنين ادعى الرجل أن لديه قدرات ضد السحر وأن أساليبه تعطي نتائج مضمونة، وأنه استطاع أن يشفى ما بين 800 و900 امرأة عن طريق «الجلسات الجنسية».

وقال المتهم للصحفية خلال موعد معها صورته بكاميرا مخفية: الليلة سنقيم علاقة جنسية وستتعافين بالتأكيد.

وكان المحتال، حسب ذكر التقرير الذي أعدته الصحفية التونسية، يحدد عددا معينا من الجلسات لكل زبونة، وأوصى الصحفية التي ادعت أنها تعاني من مشكلات، بأن تقضي معه 14 جلسة جنسية بسعر إجمالي قدره 210 دينارات.

وقالت إحدى ضحاياه، وهي طالبة عمرها 25 عاما، خلال البرنامج، إنها تعرضت لاستغلال جنسي لمدة ثلاث سنوات على يد هذا الشخص الذي يدعي أنه مُعالج.