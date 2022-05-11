شوقي يكشف تفاصيل جديدة عن أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شوقي: لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة

وقال شوقي: «لمزيد من الإيضاح والطمأنة.. لقد صممنا أسئلة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك أسئلة امتحانات الثالث الثانوي من نوعية اختيار من متعدد وبشكل لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها، حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة».

وكشف طارق شوقي عن مواعيد الامتحانات: «تبدأ الامتحانات غدا وتلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف تمر بكل الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام باذن الله»، مختتمًا: «نرجو التوقف عن تكرار إعادة الأسئلة حيث إننا نجيب على كل التفاصيل والله الموفق».

وكان وزير التربية والتعليم اعتمد الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين قد يمنعهم حدوث أي عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

الوزير يعتمد جداول الامتحانات

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأمس، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين قد يمنعهم حدوث أي عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

أداء الامتحان البديل ووفقًا للجدول فأنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز «التابلت» أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة، موقع من مدير المدرسة ومسؤول التطوير التكنولوجي باللجنة.