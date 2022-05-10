التعليم: بدء تسليم خطابات الندب لامتحانات الدبلومات الفنية الصناعية

بدأت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم خطابات الندب لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، للمنتدبين للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022، واستمارات عضوية 3 للمشاركين في الامتحانات.

اعتماد خطابات الندب للمنتدبين في امتحانات الدبلوم الصناعي من مدير المدرسة

قالت الإدارة العامة للامتحانات في خطاب مرسل لمديري المدارس الثانوية الصناعية، أنه سيجرِ اعتماد خطابات الندب للمنتدبين في امتحانات الدبلوم الصناعي من مدير المدرسة وتختم بخاتم شعار الجمهورية بعد التوقيع عليها، بالإضافة إلى تسليم الاعتذارات لمقر اللجنة النظام والمراقبة.

وطالبت الإدارة العامة للامتحانات من مديري المدارس الفنية الصناعية، بإرسال استمارات عضوية 3، يرفق معه إثبات عدم استلام الخطاب في الحالات التالية:

- نقل من المدرسة ويرفق إخلاء الطرف.

- القيام بإجازة ويرفق قرار القيام بالإجازة وإخلاء الطرف.

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق إفادة حديثة معتمدة من جهة عمل الزوج.

خطوات الاعتذارعن المشاركة في امتحانات دبلوم الصناعي

قالت الإدارة العامة للامتحانات بالراغبين في الاعتذارعن المشاركة في امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات يتبع الأتي:-

- إرفاق نموذج الاعتذار مع الخطابات وهناك حالتين:

- البديل يملأ النموذج باسم المعتذر واسم البديل ويعتمد من مدير المدرسة ويرفق صورة بطاقة كل منها ويكون من نفس التخصص في ندب (العملي - المعامل) + أصل خطاب الندرب وصورة ضوئية من خطاب الندب.

- العذر المرضي إذا كان لا يوجد بديل يرفق مع نموذج الاعتذار تقرير طبي من القومسيون حديث ولا نظر إلي أي شهادات طبية.

وقالت الإدارة العام للامتحانات، سيقوم مديري المدارس بتجميع نموذج الاعتذار من الزملاء ومراجعتهم حسب المطلوب ، تكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم إلي لجنة الاعتذارات بالمحافظة، ولا ينظر لأي نموذج غير معتمد.