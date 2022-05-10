التعليم: من يتخلف عن الجزء المقالي في امتحانات الثانوية يعتبر راسبا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجزء المقالي والإلكتروني بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأي مادة هما «امتحان واحد».

راسب في الامتحان

وأضاف وزير التربية والتعليم علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التخلف عن حضور الجزء المقالي يعتبر غيابًا عن الامتحان، ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة.

الامتحان ورقي وإلكتروني

وشدد وزير التربية والتعليم على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بتأدية الامتحان (إلكتروني - وورقي).