«التعليم» تعلن إتاحة ورقة المفاهيم للثانوية العامة في جميع المواد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم، ستقوم بإعداد «ورقة المفاهيم» للصفوف الأول والثاني الثانوي، و«كتيب المفاهيم» للثالث الثانوي، وستطبعهم الدولة ويتم تسليمهم مع بدء الامتحان.

لا يجوز الاحتفاظ بكتيبات المفاهيم بعد انتهاء الامتحان

وأضاف وزير التعليم على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها، موضحا أن الوزارة ستتيح كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب الثالث الثانوي إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

نتيجة امتحانات الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي

وقال وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية، إن نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بدرجات، قائلا: «كل ترم يمثل 50%؜ من الدرجة النهائية، ولن تكون اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض».

وأكد الوزير أنه لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، مؤكدا أنه تم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعي الامتحانات.