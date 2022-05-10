وزير التعليم: نبذل كل الجهود لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن كل ما يخص ورقة المفاهيم عبارة عن إيضاحات وليست قرارات جديدة، ولكنها مهمة لحسم الأمور في قضايا جدلية تصنعها بعض الجروبات التي تسبب بلبلة وسوء فهم لدى الطلاب وذويهم بلا داع ولا مرجعية.

وزير التعليم: البعض احترف صناعة الجدل قبل كل امتحان

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا الكلام تم إيضاحه من قبل، ولكن البعض يحاول التحايل أحيانا، والآخر احترف صناعة الجدل وإثارة البلبلة قبل كل امتحان.

تابع أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسير جميع الامتحانات بيسر وانتظام وانضباط وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب بإذن الله.

طارق شوقي: نسخة رقمية من ورقة المفاهيم لطلاب الصف الثالث الثانوي

وأكد الوزير أن كل طلاب المرحلة الثانوية يتسلمون أوراق أو كتيبات المفاهيم داخل اللجان خلال الامتحان ويعيدونها بانتهاء الامتحان، أما الصف الثالث الثانوي فيتاح لطلابه نسخة رقمية للاطلاع فقط قبل الامتحان؛ نظرا لحجمها، ويتسلمون نسخة ورقية داخل اللجنة.

أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد ورقة المفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي، وكتيب المفاهيم للصف الثالث الثانوي، وتطبعها الدولة، ويتم تسليمها مع بدء الامتحان.