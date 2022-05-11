حملة مسائية بحي شرق سوهاج لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة هلال زكي، حملة مسائية لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بالمواعيد المقررة للغلق، حيث تم المرور على شوارع أسيوط سوهاج.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية، وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة السيد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين.

جميع المحال ملتزمة بالمواعيد المقررة

وشهدت الحملة في حي شرق سوهاج المرور على شوارع «أسيوط سوهاج، والجمهورية، وشارع الشهيد المستشار عمر حماد 15 سابقا»، وأوضح رئيس الحي أن جميع المحال ملتزمة بالمواعيد المقررة.

فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً

يذكر أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، ويتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات بأنحاء سوهاج.