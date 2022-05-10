الأمن يكشف غموض مقتل شاب في شقته بشبرا الخيمة: «كان سهران مع صاحبه»

كشف قطاع الأمن العام غموض العثور على جثة لشاب ثلاثينى فى شقة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث تبين أن صديق المجنى عليه قتله بالطعنات خلال سهرهما سويا بسبب مشادة بينهما ، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة وظلت الجثة لعدة ايام فى الشقة حتى لاحظ الجيران انبعاث رائحة كريهة من الشقة التى كان بابها مفتوحا وعندما دخلوا عثروا على الجثة.

وذكرت تحريات قطاع الامن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأِشخاص مقيم بدائرة القسم بأنه حال نزوله من الشقة سكنه إكتشف أن باب شقة أحد جيرانه (مقيم بذات العقار) مفتوح ولدى دلوفه لداخلها عُثر على جثته.. وبالإنتقال والفحص عُثر على جثة المذكور بها عدة طعنات متفرقة بالجسم. أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين إصابته بسحجات بالرقبة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف أنه حال تواجده بمسكن المجنى عليه حدثت مشاجرة بينهما قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.تمت احالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات