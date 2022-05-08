«رش إسبراي».. كلمة السر في مقتل شاب بمعركة عين شمس

«بعد ما قتلته وقفت مذهول وخايف مش عارف أنا عملت إيه، جريت في حتة ضلمة في الشارع، وفي إيدي المطوة وعليها دمه وقعدت أعيط وبعدين رميتها وجريت»، بتلك الكلمات اعترف «خ. ع»، 26 عاما، بتفاصيل قتله شابا يدعى «مصطفى.س»، 18 عاما، في منطقة عين شمس بالقاهرة، حيث أقر المتهم بجريمته وأنه ارتكبها في ساعة «شيطان».

صدفة

المتهم أقر خلال التحقيق معه عقب القبض عليه بمعرفة مباحث القاهرة، أنه كان يجلس بالصدفة على مقهى مع أحد أصدقائه، يتحدثان بشأن البحث عن عمل بعد انتهاء إجازة العيد، وكان الصبية والأطفال في المنطقة يلعبون في الشارع في ذلك الوقت بالقرب منهم.

رش إسبراي

وتابع المتهم أن الصِبية كانوا يضحكون ويلعبون، وكان هو يعرفهم لأنهم من أبناء جيرانه، وأثناء مرور توك توك يقوده المجني عليه وشقيقه، اعترض الصِبية التوك التوك وأطلقوا الرش من عبوة إسبراي.

عتاب ثم قتل

وأوضح المتهم أن المجني عليه نزل من التوك التوك واعتدى هو وأخوه على الصِبية، فنهض مع زميله لمعاتبة المجني عليه وشقيقه لكنهما تحدثا معهما بطريقة غير لائقة، فلم يشعر بنفسه الا وهو يقوم بإخراج مطواة ويسدد طعنة للمجني عليه ثم الفرار.

قتيل ومصاب

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله شخصين «مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما» وبالانتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة «توك توك» قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه «المتوفى» قام بعض الصبية برش «إسبراي» داخل مركبة «التوك توك» قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها شخصان ومقيمان بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة «شقيقه» ولاذا بالفرار.

حبس المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.