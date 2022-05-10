حزب مستقبل وطن يرحب بدعوة الحوار الوطني: نجهز رؤية للمشاركة

أعلن حزب مستقبل وطن، تلقيه الدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريـب للمشاركة فـي جلسـات الحوار الوطني مبديًا اسـتجابته الفورية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء ذلك الحوار.

رؤية لمصلحة الوطن

وأكد الحزب في بيان له منذ قليل، أنه بالفعل تم توجيه كوادره وخبراتـه السياسية والمتخصصة في كل المجالات لإعـداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن.

شكر للرئيس

وتوجه الحزب بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهود المستمرة في بنـاء الجمهورية الجديدة.