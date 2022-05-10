رامي رضوان: الحوار الوطني يدشن لجمهورية جديدة تشمل الجميع

قال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، إن الدعوة للحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم خلال الشهر الماضي، جاءت في الوقت المناسب، لافتا إلى أن الرئيس كلف بإجراء الحوار الوطني بالتنسيق مع كافة التيارات السياسة والجهات الحزبية والشبابية، على أن يجري الحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وبعد الانتهاء من الحوار ترفع النتائج للرئيس شخصيا.

خطوة مهمة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني

وأوضح «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه المذاع على فضائية «DMC»، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت اليوم توجيه الدعوة للحوار الوطني الشامل على أن تقوم بإدارته والتنسيق بين الفئات المشاركة في الحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، ويأتي ذلك بهدف إفساح المجال أمام الحوار الوطني ليكون جامعا وفاعلا لكل الفئات ويكون خطوة مهمة تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني ويدشن لجمهورية جديدة تشمل الجميع.

فتح باب المشاركة عبر موقع منتدى الشباب

وأشار الإعلامي رامي رضوان، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهت الدعوة لكافة أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهاتهم وأفكارهم، لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار الوطني، مع التنوع في أماكن إقامة فعاليات الحوار الوطني بمختلف محافظات الجمهورية، وفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة في الحوار الوطني، وستشكل لجنة حيادية من مراكز الفكر والرأي تجمع مخرجات الحوار الوطني في وثيقة أولية موحدة.