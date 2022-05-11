ذهب إلى «الخلوة الروحية» فسقط من فوق الجبل.. رحلة النهاية للكاهن ستيفن

مدينة سانت كاترين معروف عنها أنها مدينة الروحانيات، فهي المدينة الوحيدة على مستوى العالم التي تجلى فيها الله لنبي، وهي المدينة الوحيدة التي انفردت بوجود الديانات السماوية الثلاث في مصر، يقصد المدينة أنواع متعددة من السياح لكل منهم فرص في زيارة المدينة.

طائفة الروم الأرثوذكس يأتون إلى مدينة سانت كاترين الجبلية لاستكمال طقوس الحج، والتي من طقوسها صعود جبل موسى عليه السلام وزيارة دير سانت كاترين، اليهود يأتون لزيارة جبل موسى وآثار النبي موسى، هناك رهبان وكهنة من مختلف الطوائف والجنسيات يأتون بقصد الخلوة الروحية والتعبد في الصوامع الموجودة على الجبال.

نهاية رحلة الكاهن ستيفن لبط

«الوطن» انفردت السبت الماضي بحادث مأساوي وهو سقوط شخص يدعى ستيفن رضا ريمون، 32 عاما، مصري ويحمل الجنسية الكندية، من فوق جبل سانت كاترين وعثر عليه ميتا بعد رحلة بحث من الخميس الماضي، المعاينة الأولية للجثة أكدت أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وأن الشاب سقط من فوق الجبل على صخرة.

بعد العثور على الجثمان في جبال سانت كاترين جرى الاتصال بأسرة الشاب الراحل وكانت المفاجأة التي كشفت عنه الأسرة أن الشاب كان كاهنا وشهرته ستيفن لبط وقصد سانت كاترين للخلوة الروحية في جبل سانت كاترين، وقد ودعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الكاهن التابع لكنيسة الروم الكاثوليك، وجماعة «العمانوئيل»، حيث انزلق أثناء تسلقه لجبل سانت كاترين، وتم اكتشافه بعد 3 أيام.

ونشرت مطرانية اللاتين في مصر بيانا رسميا الأحد الماضي نعت فيه الكاهن الأب ستيفن، الذي كان معروفا بنشاطه وروحانيته ووعظه للشبيبة والعائلات، وقد نعاه رئيس الأساقفة الكاثوليك البطريرك إسحق إبراهيم بطريرك الأقباط الكاثوليك، وجري إقامة القداس أمس الثلاثاء في بازليك السيدة العذراء بمصر الجديدة بمشاركة بطريرك الأقباط الكاثوليك، وأسرته، وجري دفنه في مدافن الروم الكاثوليك بمصر القديمة.

من هو ستيفن لبط؟

ذكر بيان رسمي صادر عن مطرانية اللاتين في مصر أن الأب ستيفن لبط ولد في مونتريال كندا يوم 28 يناير 1990، ويعتبر ستيفن من أقدم أعضاء الجماعة في مصر، حيث إنه انضم لها منذ 2007 وساعد في انتماء الكثير من الشباب.

خلال رحلته في الجماعة، اكتشف عطايا الله الكثيرة ومواهبه وأهمها دعوته الكهنوتية وهو أول كاهن من الجماعة في مصر.

بدأ رحلة الدعوة عام 2014 من خلال سنة تمييز الدعوة في نامور، بلجيكا، ثم تابع دراساته الفلسفية واللاهوتية بين بلجيكا وفرنسا لمدة ست سنوات، توجت برسامته الكهنوتية وسيم كاهن في باريس يوم 26 يونيو 2021.

عاد إلى القاهرة بعد سيامته لمعيشة خبرة التعرف على الطقوس والتقاليد الكنسية حسب الطقس البيزنطي بكنيسة القديس كيرلس لروم الكاثوليك بمصر الجديدة وكان ضيفًا ذا حضور فعال ومثمر في مطرانية اللاتين بمصر لمدة سنة.

فقدان في جبال سانت كاترين

كان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا صباح الجمعة الماضية من شرطة السياحة بمدينة سانت كاترين يفيد باختفاء شاب مصري يحمل الجنسية الكندية يدعي ستيفن رضا ريمون 32 عاما، أثناء رحلة العودة من قمة جبل موسى، كلف مدير الأمن مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث العثور على الشاب، بالتنسيق مع بدو قبيلة الجبالية.

رحلة البحث استمرت 48 ساعة من أجل العثور على جثة الشاب في إحدى المناطق الجبلية التابعة لجبل موسى بمدينة سانت كاترين، وتبين أن الشاب مصري ويحمل الجنسية الكندية، ويقيم في مصر الجديدة، وعثر على جثته السبت الماضي وهو ملقى على ظهره، ولها آثار دماء على الوجه وأجزاء من الجسم.