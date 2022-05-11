علاج الإدمان: حملة «أنت أقوى من المخدرات» عالجت 46 ألف مواطن

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنّ حملة «أنت أقوى من المخدرات» أتت بثمارها، ونجحت في علاج 46 ألف مواطن من الإدمان، حيث استعانت باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، واستغلت تأثر الشباب به، فضلا عن مساندة وسائل الإعلام المختلفة للحملة، والمساعدة في وصول الأهداف للجميع.

الكتامي: الشرائح العمرية من 15 لـ25 عاما الأكثر طلبا للعلاج

وأضاف الكتامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، والمذاع على فضائية DMC، أنّه وقبيل إطلاق الحملة كان متوسط الاستقبال من 100 لـ150 اتصالا يوميا، وبعد الحملة زادت النسبة لـ300 اتصال يوميا، موضحا أنّ الفئات العمرية من 15 لـ25 عاما، وهي الفئة الأكثر اتصالا لطلب العلاج أو المشورة للتعافي من الإدمان.

الكتامي: الأسر أصبحت أكثر وعيا للتعرف على الإدمان

وأوضح مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنّ الأسر باتت حاليا قادرة على الاكتشاف المبكر لـ الإدمان، فبمجرد تجربة الشباب للمواد المخدرة، يمكن التدخل لمنع زيادة نسب المواد المخدرة التي يتلقونها، ومنع تفشي الظاهرة بين الشباب في أعمارهم المختلفة.

وأكد الكتامي، أنّ علاج الإدمان لا يعني الحجز في المستشفي، وكل ما على الشخص أن يتصل على رقم 16023 ولن يتم السؤال عن اسم المتصل، بل يتم إيصاله بأقرب مركز علاجي للمحافظة القاطن بها: «مهم الناس تكون عارفة إنّنا بنقدم خدماتنا من خلال 28 مركز بيغطوا 17 محافظة، ودي نسبة كبيرة جدا، ومن 5 سنين كان عدد المراكز 12 بس في 7 محافظات».

وتابع مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: «أي حد هيتصل على الخط الساخن، هيتم توجيهه لأقرب مركز علاجي في المحافظة بتاعته، وهيروح ويتم توقيع الكشف الطبي عليه وهنديه الأدوية والتحاليل والفحوصات بشكل مجاني تماما».