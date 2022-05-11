حقيقة حرمان طلاب الجامعات من دخول الامتحانات بسبب جرعة كورونا التنشيطية

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، حقيقة اشتراط حصول الطالب على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، قائلة: «دخول الامتحانات للتيرم الثاني يقتصر على الجرعتين الأولى والثانية فقط».

لا قرارات بشأن جرعة كورونا التنشيطية

أكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يوجد أي قرارات بتطبيق حظر دخول الامتحانات على من لم يحصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية»، مشيرة إلى أن هناك تشديدات من قبل المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومتحوراته المختلفة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أضافت المصادر، أن هناك تشديدات من قبل مجالس الجامعات المختلفة، بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، ومواعيد الامتحانات، إلى جانب التأكيد على ضرورة ألا تخرج امتحانات التيرم الثاني عن المناهج التي تم تدريسها إلى الطلاب، والتأكيد على ضرورة التوسع في الاختبارات الموضوعية والإلكترونية، بما يتماشى مع قرارات الأعلى للجامعات.

تشديدات في امتحانات الجامعات 2022

أشارت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، إلى أن مجالس الجامعات شددت على ضرورة الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، من حيث تجهيز القاعات والمدرجات وتطهيرها، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل اللجان، بالإضافة إلة التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، وتخصيص عدد من الفرق الطبية للكشف على الطلاب قبل دخول الجامعات، بخلاف تخصيص فرق المتنقلة بمختلف الكليات، لمنح التطعيمات ضد فيروس كورونا لغير المطعمين.