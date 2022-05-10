الجامعات: إعلان جداول امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

مراعاة الفوارق الزمنية بين الفرق الدراسية

وشدد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي أبرزها البدء في إعلان جداول الامتحانات بحد أقصى الأسبوع المقبل، مع مراعاة الفوارق الزمنية بين الفرق الدراسية المختلفة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات الامتحانات، وأن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعة تواصل استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقيل، موضحا أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول امتحانات الترم بحد أقصى الأسبوع المقبل، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول الغير حاضلين علي لقاح كورونا من الامتحانات والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ومن جانبه أكد الدكتور محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر على الالتزام بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلال شهر يونيو، مع تطبيق إجراءات كورونا أبرزها تحقيق التباعد الاجتماعي.

الانتهاء من جداول الامتحانات الأسبوع المقبل

وأضاف أن جداول الامتحانات النهائية سيعلن عنها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون من المناهج الدراسية التي حصل عليها الطلاب خلال الدراسة.