«الصحة» تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا الأيام المقبلة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنَّ الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لاستقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا، على أن يتمّ توزيعها فور تحليلها على مراكز التطعيم بمستوى محافظات الجمهورية، إذ سبق أن توقفت الشحنات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى رغبة الدولة في التوسع بعملية اللقاحات قدر الإمكان للوصول إلى الخطة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

شروط إعلان انتهاء جائحة فيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة في تصريحه لـ«الوطن»، أنَّ منظمة الصحة العالمية أعلنت بعض الشروط لإعادة تصنيف الجائحة وإعلان الفيروس «مرض متوطن» وهو أن يتمّ تطعيم 70% من المواطنين في معظم الدول، وانخفاض معدلات الوفيات إلى أنَّ تصبح النسب أقل من نظيرتها بالإنفلونزا الموسمية، إذ أنَّه حتى الآن المنظمة لم تعلن انتهاء الجائحة.

المناعة المجتمعية

وتابع «عبدالغفار»: «نعيش حاليًا مرحلة المناعة المجتمعية من فيروس كورونا، والسبب في ذلك التوسعات في عملية التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية»، مؤكّدًا انخفاض كبير في أعداد الإصابات حاليا بالإضافة لمعدلات الوفيات بسبب اللقاحات أيضًا، إثر حرص الدولة على الاهتمام بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي داخل المستشفيات لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون حتى يتمّ الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا ومكتسبات الدولة خلال الجائحة.