وزير التعليم: امتحانات الثانوية لا تحتاج للتطبيق على الورق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة صممت أسئلة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك أسئلة امتحانات الثالث الثانوي من نوعية «اختيار من متعدد» وبشكل «لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها» حتى في المواد العلمية ولذلك لن يحتاج الطلاب أوراق بيضاء للإجابة.

إجراءات احترازية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الامتحانات تبدأ غدا وتلتزم جميع الإدارات بتنفيذ التعليمات وسوف تمر بكافة الإجراءات الاحترازية وتسير بانتظام: «ونرجو التوقف عن تكرار إعادة الأسئلة حيث إننا نجيب على كل التفاصيل».

ونوه بأن كل هذه التفاصيل ليست قرارات جديدة، ولكنها مهمة لحسم الأمور في قضايا جدلية تصنعها بعض الجروبات وتسبب بلبلة وسوء فهم لدى الطلاب وذويهم بلا داعي وبلا مرجعية.

وأكد: «قلنا هذا الكلام بكل وضوح من قبل ولكن البعض يحاول التحايل أحيانا والبعض الآخر احترف صناعة الجدل وإثارة البلبلة قبل كل امتحان.

جهود الوزارة

وأوضح أن الوزارة تبذل كل الجهود كي تسير كل الامتحانات بيسر وانتظام وانضباط وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب، لافتاً إلى أن الجزء المقالي والالكتروني لأى مادة هم «امتحان واحد» وبالتالي التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غيابا عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة، على الطالب تأدية الاثنين.

ونوه بأن نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات لان كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية ولن تكون اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.