«الري»: مصر ستصبح أكبر دولة في إعادة استخدام المياه خلال عام

قال المهندس محمد غانم، المتحجث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر اتبعت سياسة إعادة استخدام المياه، لمواجهة الشح المائي والتحديات المائية المستقبلية لافتا إلى أن الموارد المائية محدودة وتصل إلى 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها 55.5 مليار من مياه نهر النيل، وكميات محدودة من الأمطار والمياه الجوفية في الصحاري.

غانم: الاحتياجات المصرية من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أنّ الاحتياجات المصرية من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، ما يعني وجود فجوه تصل إلى 54 مليار متر مكعب: «الـ54 مليار متر مكعب يتم سد جزء منها وهو 20 مليار متر مكعب من خلال إعادة استخدام المياه مرة أخرى».

إنشاء محطة الحمام لتحلية المياه غرب الدلتا

وتابع: «يتم حاليا إنشاء محطة الحمام لتحلية المياه غرب الدلتا، ويصل إنتاجها اليومي لـ7.5 مليون متر مكعب، وهتدخل موسوعة جينيس وهتكون الأكبر على مستوى العالم، وبيها مصر ستصبح أكبر دولة في العالم في إعادة استخدام المياه، لأننا من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي والتحديات المائية».

وأوضح أن اللجوء لإعادة الاستخدام يأتي في إطار السعي نحو سد جزء من الفارق بين الموارد والاحتياجات، وفي نفس الوقت يساعد ذلك على تحسين البيئة واستخدام المياه مرة أخرى بعد معالجتها، الأمر الذي يساهم في تحسين الوضع البيئي في الدولة ككل.

وأكد أن عملية إعادة استخدام المياه تضم شقين، الأول خاص بمحطات المعالجة الكبرى كمحطة بحر البقر والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، وحاليا هي أكبر محطة على مستوى العالم بطاقة تصل لـ5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وتم تسجيلها ضمن موسوعة جينيس كأكبر محطة في العالم.