كيف تحمي أجهزتك المنزلية من تذبذب الكهرباء؟.. شد الفيشة

كثير ما يعاني المواطنين، لعديد من المشاكل بسبب تذبذب التيار الكهربائ، حيث يمثل خطورة على الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، حيث يتسبب تذبذب التيار فى كثير من الأحيان إلي أحتراق الأجهزة أو تعرضها لعطل قد يكلف كثير ماديا من اجل اصلاحه.

لهذا قدم جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء"، عدة ارشادات للمواطنين، حول كيفية حماية الأجهزة الكهربائية داخل المنزل فى حالة حدوث تذبذب مفاجئ فى التيار الكهربائى، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك.

أرشادت المحافظة على الأجهزة الكهربائية عند تذبذب الكهرباء

- يفضل عدم وضع "فيش" الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر فى "فيشة الحائط"، بل يفضل أن تكون من خلال "مشترك الكهرباء" متعدد الفتحات، والمزود بحماية أليكترونية من أندفاع الكهرباء.

- عند ملاحظة أى تذبذب فى التيار الكهربائي، داخل الوحدة السكانية، يجب العمل فورا، على فصل جميع الأجهزة الكهربائية، وجذب الفيش من "القابس الكهربائي" أو فيشة الحائط.

- عند أنتظام التيار الكهربائى مرة أخري، يجب عدم توصيل "الفيش" مرة أخرى سريعا الى "قابس الحائط"، بل يجب الأنتظار عدة دقائق، لحين الأطمئنان إلي ثبات وأنتظام التيار الكهربائى.

هذا وفى نفس السياق، وضع جهاز"مرفق تنظيم الكهرباء"، عدة خطوات لمساعدة المواطنين على التواصل معه، لتقديم شكاوي إذا حدث تلف للآجهزة المنزلية فى حالات تذبذب التيار الكهربائى.

طرق تقديم شكوي بسبب تلف الأجهزة المنزلية بسبب تذبذب الكهرباء

- تقديم شكوي مباشرة، مرفقة بكل بيانات المواطن، والاجهزة التى تعرضت للتلف، داخل مقر الجهاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، بمدينة نصر، خلف نادي السكة الحديد.

- تقديم شكوي عن طريق الأيميل من خلال الموقع الأليكتروني www.egyptera.org

- تقديم الشكاوي من خلال أرسالها على الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

- الاتصال مباشرة على رقم 23421476، حيث سيكون أحد موظفي الجهاز بتلقي الشكوي مباشرة.