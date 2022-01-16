تعرف على حالات رفع شركة الكهرباء لعداد المنزل
كتب:
انتصار الغيطانى
11:59 ص | الأحد 16 يناير 2022
حالات رفع العداد الكهربائى
حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع العملاء المتعاقدين مع شركة الكهرباء، من أخطاء ربما تكون السبب وراء إلغاء التعاقد مع الشركة، وفصل الكهرباء عن المنشأة، سواء كانت منزل أو منشأة صناعية.
حالات رفع شركة الكهرباء لعداد المنزل
- زيادة المستهلك للأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد علیھا، دون تصریح من شركة توزيع الكهرباء.
- رفض المستهلك قيام مندوبي شركة الكهرباء، بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة، أو الصیانة، أو إصلاح العداد، سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.
- طلب المستهلك إنھاء التعاقد مع الشركة، وتقديم طلب برفع العداد.
- إمداد المستهلك، خطوط كهربائية للغير.
- إتلاف المستهلك لأختام العدادات، وأجهزة تسجيل الاستهلاك.
- عدم قدرة مندوب الشركة على تسجیل قراءة العداد لمدة شهريين متتالين، لأسباب ترجع للمستهلك. تخطره الشركة بأنه سيتم محاسبته، وفقا لمتوسط استهلاكه الشھري، من تاريخ التعاقد، أو حسب السنة الأخیرة، أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى 6 أشھر، كما يحق للشركة فسخ التعاقد، ورفع العداد، وقطع التغذیة الكھربائیة.
- إزالة أو هدم الموقع (السكن، أو المنشأة الصناعية)، المتعاقد على تورید الكهرباء.
- تأخر المستهلك عن سداد قیمة الفاتورة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.
- عبث المستهلك، بشكل متعمد بالعداد، أو إحداث خلل فى أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك، عن طريق عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
- عدم معالجة المستهلك للأضرار الكهربائية، التي تسبب بها من أحماله على الشبكة المغذية، وتأثيره على المستهليكن الآخرين على نفس الشبكة.
- توصيل المستهلك الكھرباء، المغذية للوحدة أو المنشأة الخاصة به، إلى وحدات أخرى، مملوكة له غير متعاقد عليها مع الشركة.
- حصول المستهلك على الكهرباء، دون التعاقد مع الشركة، ودون تركيب أجهزة القياس الخاصة بالتسجيل أو تركيب العداد.