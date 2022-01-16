تعرف على حالات رفع شركة الكهرباء لعداد المنزل

حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع العملاء المتعاقدين مع شركة الكهرباء، من أخطاء ربما تكون السبب وراء إلغاء التعاقد مع الشركة، وفصل الكهرباء عن المنشأة، سواء كانت منزل أو منشأة صناعية.

حالات رفع شركة الكهرباء لعداد المنزل