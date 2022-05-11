توريد 45 ألف طن قمح للصوامع والشون في المنوفية منذ بداية الموسم

يواصل التجار والمزارعون من أبناء محافظة المنوفية، توريد القمح في الصوامع والشون المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية بكثافة كبيرة، إذ اصطفت السيارات المحملة بالذهب الأصفر حول الصوامع لتوريد القمح للصوامع في ظل خطة الدولة لتخزين كميات كبيرة من القمح.

توريد 5 آلاف طن قمح يوميا في المنوفية

وأكّد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن الإقبال على توريد القمح إلى الصوامع يشهد إقبالا كبيرا من التجار والمزارعين لتسليمه إلى الصوامع والشون المنتشرة في جميع المراكز، والبالغ عددها 16 صومعة وشونة معدة لتخرين القمح، موضحًا أنَّ الإقبال في تزايد مستمر منذ بدء موسم الحصاد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ إجمالي ما تمّ توريده من القمح خلال الفترة الأخيرة في الصوامع والشون بمحافظة المنوفية بلغ 45 ألف طن، مضيفًا أنَّ الإقبال اليومي من التجار والمزارعين يوضح تلقي أكثر من 5 آلاف طن قمح بشكل يومي، وهو مؤشر جيد على مستوى الإقبال على توريد الذهب الأصفر، مشيرا إلى تكاتف كل أجهزة الدولة في عمليات توريد القمح إلى الصوامع، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

توريد 1000 طن قمح في صوامع شبين الكوم

من جهته، أكّد المهندس عبد المنعم منصور مدير عام الصوامع بمدينة شبين الكوم في المنوفية، أنَّ الإقبال على توريد القمح في صوامع مدينة شبين الكوم يشهد إقبالا كبيرا من المزارعين والتجار، مشيرًا إلى توريد 1000 طن يوميا في الصوامع، ولا زال التوريد مستمر بكثافة وإقبال كبير خلال الفترة المقبلة.

وشدد مدير عام الصوامع بمدينة شبين الكوم على أنَّ التوريد يتمّ من خلال عدد من المراحل، مثل وزن القمح من على السيارة، مروراً بعدد من الإجراءات وصولًا إلى تخزين القمح في الصوامع.