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عامل يتخلص من حياته في المنوفية بتناول «حبة غلة»

كتب:

إبراهيم الديهي
02:09 م | الثلاثاء 10 مايو 2022
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

أقدم عامل، يدعى «ناجي»، على التخلص من حياته، باستخدام قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى، وفشل كل محاولات إنقاذ حياته، قبل انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسرة العامل: كان يمر بأزمه نفسية 

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى «ناجي. ع. ح.»، 41 سنة، مقيم بقريو طوخ دلكا بمركز تلا في محافظة المنوفية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد تناوله «حبة الغلة»، وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة، وقرر التخلص من حياته. 

إخطار جهات التحقيق

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع عامل في أحد مصانع الحديد، بعد تناوله قرص حفظ الغلال، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها.

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