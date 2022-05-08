تصادم 3 سيارات داخل نفق مشاة الثورة بطريق صلاح سالم

شهد نفق مشاة الثورة بطريق صلاح سالم حادث تصادم 3 سيارات، وسقوط سيارة داخل النفق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور، وتم رفع حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

رفع حطام السيارات

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا باصطدام 3 سيارات وسقوط سيارة داخل نفق مشاة الثورة بطريق صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارات، وتسيير الحركة المرورية داخل النفق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 17 في تصادم على الطريق الإقليمي

وفي سياق آخر، لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 14 آخرون، في حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل، ونُقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالقاهرة، وبالانتقال وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونُقلت الجثث إلى ثلاجة إحدى المستشفيات، ونُقل المصابين إلى عدد من المستشفيات للعلاج، ودفع رجال مرور القاهرة بالأوناش، وتمكنوا من رفع حطام السيارتين، وتسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.