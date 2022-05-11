أسعار البترول ترتفع بنسبة 3.21%.. وتوقعات بوصول البرميل إلى 116 دولار

قفزت أسعار البترول العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، ويأتي الارتفاع بعد أن خسرت 9٪ في الجلستين السابقتين بسبب المخاوف بشأن ضرب النشاط الاقتصادي من قيود فيروس كورونا المطولة في الصين وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعادت تحديات جانب العرض للظهور، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لحظر البترول الروسي بينما حذر كبار المنتجين من أنهم قد لا يفعلون ذلك، وأنها قادرة على تلبية الطلب دون مزيد من الاستثمار.

اقتراح أوروبي بفرض حظر على النفط الروسي

واقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي ، لكن التصويت تأجل حيث أعربت بعض الدول الأوروبية عن مخاوفها من أن اقتصاداتها قد تتضرر.

قال محللون إن تأثير الحظر قد يكون محدودًا إذا تم تخفيف الحظر ، لكن الأسعار قد ترتفع مع ذلك، وفي تسليط الضوء بشكل أكبر على مخاوف الإمدادات ، حذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الثلاثاء من أنه عندما يتعافى الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا، قد لا تتمكن أوبك + من تلبية الطلب دون مزيد من الاستثمار.

توقعات بتداول 116.81 دولار للبرميل خلال شهرين

ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 116.81 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع ، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، وبالنظر إلى المستقبل ، نقدر أنه سيتم التداول عند 128.88 في غضون 12 شهرًا.

قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.21% لتتجاوز 102.95دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعد أن خسرت 9٪ في الجلستين السابقتين، كما قفز سعر خام برنت بنسبة 3.07% ليسجل 105.71 دولار للبرميل.