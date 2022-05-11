مجلس الذهب العالمي: أسعار المعدن الأصفر ستواصل الارتفاع

ارتفع الطلب على الذهب بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام، على خلفية التدفقات الاستثمارية القوية في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وزيادة الاستثمار في سبائك الذهب والطلب على العملات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع هذا العام، وفقًا لـ«مجلس الذهب العالمي».

وقال رئيس الأبحاث العالمي بالمجلس، خوان كارلوس أرتيجاس: «من المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى حدوث ارتفاع للذهب، خاصة في بيئة يسود فيها القليل من عدم اليقين بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن هناك مخاوف بشأن كيفية كبح جماح التضخم مع تجنب الركود.

الحرب الروسية والتضخم

وقال «أرتيجاس» في مذكرة بحثية، إن المستثمرين فوجئوا بالتضخم المستمر والمرتفع والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع الأساسية، ولكنها أسفرت عن بعض الاستثمار في الذهب.

توفير عوائد جيدة على المدى الطويل

ولفت «أرتيجاس» إلى أن «المجلس» رصد تدفقًا لصناديق الاستثمار المتداولة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2020، ولكن عندما بدأت المعنويات في التحسن في عام 2021، كان هناك تدفق خارجي بقيمة 9 مليارات دولار، لكن في الربع الأول من عام 2022، كان هناك تدفق آخر بقيمة 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين يستخدمون أصولًا عالية الجودة، مثل الذهب للتنويع وتخفيف المخاطر وتوفير عوائد جيدة على المدى الطويل.

ارتفاع الطلب على المجوهرات

وأشار «أرتيجاس» إلى أن الطبيعة المزدوجة للذهب، ليس فقط كاستثمار، ولكن أيضًا للاستهلاك الإلكتروني والمجوهرات، تسمح لها بالاستحواذ على بعض الجوانب الإيجابية، عندما يكون هناك نموا اقتصاديا إيجابيا، مما يحفز الطلب على المجوهرات والإلكترونيات، ولكن أيضًا يحمي الجانب السلبي من خلال توفير ملاذا آمنا خلال فترات المخاطرة، وتظهر نتائج الربع الأول لعام 2022 هذا المزيج.

البنوك المركزية تشتري الذهب

وضاعفت البنوك المركزية مشترياتها بأكثر من الضعف عن الربع السابق، مضيفة 84 تريليون دولار أمريكي إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية.

قطاع التكنولوجيا يعزز استهلاكه

ووصل قطاع التكنولوجيا إلى أعلى مستوى للطلب في الربع الأول من العام الحالي، منذ 2018 بنحو 82 تريليون دولار أمريكي مدفوعًا بارتفاع متواضع في الذهب المستخدم، لكن المجوهرات انخفضت بنسبة 7% على أساس سنوي، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض من الذهب بنسبة 4% على أساس سنوي، مدعومًا بإنتاج المناجم القوي ونشاط إعادة التدوير، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

8% زيادة في الأسعار

وخلال الربع الأول (يناير – مارس 2022) ارتفع سعر الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 8%، وكان متوسط ​​السعر ربع السنوي البالغ 1.877.2 دولار أمريكي للأوقية أعلى بنسبة 5% تقريبًا مما كان عليه في الربع الأول من عام 2021.

نصيحة بالشراء

ونظرًا للوضع العالمي الحالي، أوصى «أرتيجاس» بأن ينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره عنصرًا استراتيجيًا في المحافظ، ليس فقط كأصل تكتيكي عندما تكون الاعتبارات الاقتصادية صعبة، ولكن باعتباره عامل تنويع فعال كمصدر للعائدات.