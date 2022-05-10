«جي بي مورجان»: الذهب والنفط والحبوب أبرز السلع المتوقع ارتفاعها قريبا

ذكر بنك جي بي مورجان، أن معدلات التضخم السريعة، وعلامات الاضطرابات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك القلق من الإغلاق في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا هناك مؤخرًا، يمكن أن تحافظ على استمرار ارتفاع أسعار الذهب، متوقعًا زيادة المعدن الأصفر من مستويات 1875 دولار أمريكي للأوقية حاليا إلى 1.975 دولار بحلول يونيو من العام المقبل.

أسعار النفط العالمية

وأضاف «البنك» في مذكرة بحثية، أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة 6 في المائة الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 110 دولارات للبرميل بعد أن صعَّد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، بإلغاء استيراد النفط الروسي في غضون ستة أشهر، وهي خطوة من المرجح أن تقابل بالرد، موضحًا أن النتيجة ستكون استمرار الضغط على أسعار النفط والغاز الطبيعي.

150 دولارا للبرميل خلال عام

ويتوقع «البنك» أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 93 دولارًا أمريكيًا، و103 دولارات أمريكية للبرميل على مدار الـ12 شهرًا القادمة، مع احتمال أن يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا إذا أصبح من الصعب الحصول على النفط الروسي، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 13 عامًا، يمكن أن يثبت عند 7 دولارات أمريكية إلى 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الحبوب والزيوت النباتية

وأشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي للسلع الأساسية، بعدما دفعت الحرب الأوكرانية أيضًا أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات عالية جديدة في مارس الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فقدان الإمدادات من أوكرانيا، من بين أكبر شركات شحن الحبوب والزيوت النباتية في العالم، حتى سجلت أسعار القمح والذرة مستويات قياسية هذا العام، وزاد من تفاقمها ارتفاع أسعار الأسمدة.

أسعار السلع الأساسية

ولفت «جي بي مورجان»، إلى أنه لم يستقر الوضع في أوكرانيا بعد، ولا يزال يشكل تهديدًا لإمدادات السلع، وبالتالي تظل المفاجآت السلبية الناجمة عن الصراع مصدرًا محتملًا لمخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المدى القريب.

نصيحة استثمارية هامة

وينصح «البنك» المستثمرين بشراء السلع كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، مع سلة مركبة من المواد الخام من المرجح أن تساعد في حماية رؤوس أموالهم حيث فشلت الأسهم والسندات في تقديم مزايا تنويع كافية.