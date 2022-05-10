الذهب يرتفع عالمياً مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث واجه الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضغط على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي من القوة المستمرة في الدولار.

الأسعار ترتفع 0.36%

وارتفع الذهب الفوري وقت كتابة التقرير بنسبة 0.36٪ إلى 1860.92 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند مستوى 1858.6 دولار.

تراجع عوائد سندات الخزانة

واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعها يوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت عن أعلى مستوى في الجلسة السابقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب دون عائد في الوقت الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في «Tiger Brokers»: «لا يقتصر الأمر على وجود اتجاه هبوطي واضح في أسعار الذهب في الوقت الحالي، بل إن الدوافع واضحة جدًا لأن احتمالية ارتفاع الأسعار والدولار الأمريكي القوي قد طغى على أي جاذبية للذهب كملاذ آمن»، وفقاً لـ«CNBC».

اختراق مستوى 1850 للأوقية

وأضاف مكارثي، «يتداول الذهب عند دعم مهم للغاية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى اختراق 1850 دولارًا للأوقية».

الذهب مخزن للقيمة

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنَّه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

مؤشر الدولار الأمريكي

كان مؤشر الدولار ثابتًا، حيث ارتفع خلال التعاملات المسائية إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، وقد خسر بعض الشيء في وقت لاحق بعد أن قام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بإخفاء المحادثات بشأن 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

السبائك أقل جاذبية

أثرت قوة الدولار على السبائك الآمنة ذات الأسعار المرتفعة والمنافسة مما جعلها أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين، واستمر في تقييد أسعار الذهب بعد أن دفعها هبوطيًا بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.

الفيدرالي في الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع، وهي أكبر زيادة في 22 عامًا، إذ يعمل على تشديد السياسة النقدية في عصر الوباء.