هل يستقر سعر جرام الذهب في مصر أم يواصل الصعود؟ مسؤولون يوضحون

سجّل سعر جرام الذهب ارتفاعا تاريخيا في سعره، خلال اليومين الماضيين، بالرغم من انخفاض الأسعار عالميا إلا أنه يشهد مزيدا من الصعود محليا تزامنا مع موسم الأعياد التي يزيد خلالها إقبال المواطنين على شراء الذهب.

سعر جرام الذهب اليوم

ويتساءل العديد من المواطنين عن سعر جرام الذهب والسعر المتوقع له، وهل سيشهد مزيدا من الصعود خلال الفترة المقبلة، أم سيستقر على السعر الحالي.

هل يستقر سعر جرام الذهب أم يشهد مزيدا من الصعود؟

وأكد عدد من خبراء صناعة الذهب، أن أسعار الذهب ربما تشهد مزيدا من الاستقرار، إذ قال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن المصلحة تشهد إقبالا كثيفا حاليا من قبل مصانع وشركات الذهب من أجل دمغ مشغولاتهم الذهبية المنتجة حديثا بالدمغة الحكومية المعتمدة لدى المصلحة، موضحا أن ذلك سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الكميات المعروضة للذهب في الأسواق ما سيعود على سعر جرام الذهب المرتبط بالعرض والطلب، قائلا: «كلما زاد المعروض استقر السعر».

فيما أوضح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، أنه مهما كان الارتفاع في سعر جرام الذهب فإن عملية شرائه تعد مكسبا للمشتري، واصفا بيع الذهب بالخسارة الكبيرة التي تعود على البائع، مضيفا: «أنصح بعدم الإقبال على بيع الذهب إلا للضرورة القصوى التي تحتم ذلك، ولكن في كل الأحوال شراء الذهب مكسب كبير واستثمار آمن»، متوقعا أن يشهد سعر جرام الذهب استقرارا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.