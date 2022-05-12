قبل غلق باب التقديم بساعات.. اعرف شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

ساعات قليلة، ويغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لعام 2022، وفق ما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن اليوم الخميس، هو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات، ولن يجرى مد فترة التقديم، على أن تجرى قرعة الحج خلال أيام «منتصف شهر مايو الجارى».

الأمراض التي تمنع من التقدم للحج

وأضافت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على صفحتها الرسمية، أنه يشترط للتقدم لـ«حج الجمعيات»، الخلو من الفشل والتليف الكبدي، والأمراض النفسية والزهايمر، وكذلك تليف الرئة ومرضى الأورام، لافتة إلى أن التقديم يكون من خلال الجمعيات الأهلية المقدمة لخدمة تيسير الحج أو «أونلاين»، من خلال الرابط ‏.http://hajjfoundation.org.eg

ولفتت المؤسسة إلى أن كل مشرف على الحج يتولى مسؤولية 45 حاجا، بداية من الانطلاق حتى العودة، والعمل على حل أي مشكلة تواجه الحجاج.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

وحددت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، شروط حج الجمعيات هذا العام، التي تمثلت فيما يلي:

- ألا يكون المتقدم لأداء الحج هذا العام قد أدى الفريضة من قبل طوال حياته، ولا يتم الاستثناء في سابقة الحج أو السن.

- جرى وضع شرط حصول المتقدم على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- يشترط الخلو من الأمراض المستعصية، واستبعاد الحوامل ومرضى الالتهاب الرئوي، وتقديم شهادة «بي سي آر»، قبل السفر بـ72 ساعة.

- يشترط قيد الجمعية الأهلية قبل 1 يناير 2022، وعدم توقيع أي جزاء أو عقوبة على الجمعية، نتيجة المخالفات التي تثبتت بحقها.

- يشترط أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية، وكذلك مسدد الاشتراك السنوي للجمعية عند تقديم الطلب.

- يُشترط أن يكون المتقدم للحج قادرا على أداء مناسك الحج، وألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما.