حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمولود برج العذراء، وفقا لـ حظك اليوم مهنيا وعاطفيا، حيث تنصح الأفلاك مولود هذا البرج اليوم، بالتروي وعدم التسرع، لوجود معاكسات واضطرابات.

وأوضحت فؤاد، أنّ المعاكسات في برج مولود العذراء، قد ينتج عنها الكثير من المشكلات والأزمات المالية غير المتوقعة، لهذا يجب أن يكون حذرا في أقواله وتصرفاته وقراراته.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج العذراء، بعدم التسرع اليوم في الأقوال والتصرفات مع شريك الحياة، وإثبات حسن النيّة له، وتأدية واجباتك كاملة تجاه الشريك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، أنّ القمر اليوم يتنافر في برجك مع المشترى في منزل المال، لهذا يجب أن تكون حذرا في تصرفاتك المالية، كما تنصحك الأفلاك بأن تدقق النظر في خطواتك المهنية ومشروعاتك المستقبلية، وأن تصرّف في حدود نفقاتك وميزانيتك فقط.