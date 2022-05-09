حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

التعبيرات الحادة والقوية التي يعتبرها البعض لهجة شديدة في التعامل هي إحدى سمات مولود برج العذراء، الذي كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك توقعاتها وحظك اليوم الإثنين 9 مايو بشأن هذا المولود على الصعيدين الاجتماعي العاطفي والمهني أو العملي، كون هذا المولود يتميز بأنه لديه شخصية عاطفية بشكل كبير، كما أنّه يرغب دائما في تعلم الأشياء الجديدة.

ويعتبر الجانب المهني عند مولود برج العذراء أمر مهم، لذا تجده يحب التركيز في العمل كما يحب أداء العمل بدقة وجد، ويمكنه أن يكون قائداً ومحفزاً لفريقه دون محاضرات أو إعلانات عن نفسه، كما أنه يمكنه العمل بروح الفريق، ولا يحب العمل في مكان فوضوي وغير منتظم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

صحيا ومهنيا: عزيزي العذراء يحدث تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة وهذا يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. كما يجب أن تعلم أنّه لا تبعثر طاقتك واهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك جيدًا حتى لا تخسر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا، فاليوم الاثنين تميل للانعزال برج العذراء، وينفعك ذلك وينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وخططك.