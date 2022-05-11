شيرين أبو عاقلة فى آخر زيارة لها للقاهرة: مافيش بجمالك يا مصر

وثقت الصحفية شيرين أبو عاقلة، آخر زيارة لها لمصر، والتى أجرتها فى شهر أغسطس العام الماضي، بصورة على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وذلك فى 16 من أغسطس 2021.

وكتبت الصحفية شيرين أبو عاقلة، والتي استشهدت اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الصورة التى نشرتها خلال زيارتها لأهرامات الجيزة «مافيش بجمالك يا مصر».

الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

وكانت السلطات الفلسطينية أعلنت استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، مشيرة إلى أنه جرى إصابتها برصاصة في الرأس، توفت على إثرها.

وجرى تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل قليل، وشهدت جنازتها احتشاد المئات من أهالي جنين، كما حضر عدد كبير من زملائها وعدد من الشخصيات العامة و حمل جثمانها عدد كبير من الشباب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

شيرين أبو عاقلة تبلغ من العمر 51 عام

يشار إلى ان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تبلغ من العمر 51 عاما، درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

وحتى وفاتها كانت تعمل «أبو عاقلة» فى قناة الجزيرة الفضائية، وقبل ذلك كانت تعمل فى عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين وإذاعة مونت كارلو.