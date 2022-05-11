«مياه أسيوط» تحدد موعد الاختبار التحريري لـ3 وظائف: آخر مهلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد موعد الاختبار التحريري للذين ينطبق عليهم الشروط في وظائف «مهندس - كيميائي - أخصائي زراعة» بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021، التي سبق الإعلان عنهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري

وأكّد اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة المياه بأسيوط، أنَّ ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير كل الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

موعد الامتحان في الوظائف المعلنة

وصرح اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، بأنه تم تحديد موعد الامتحان بعد الانتهاء من الفحص النهائي للملفات، المقرر لهم الحضور يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 في التاسعة صباحا، وذلك طبقا للوظائف مهندس تخصـص «كهرباء اتصالات وإلكترونيات بمدرج 1 جديد، ميكانيكا ميكاترونيات بمدرج 1 جديد، وميكاترونيات بمدرج 1 جديد، وكهرباء قوي بمدرج 2 جديد، وميكانيكا قوي بمدرج 2 جديد»، وذلك بمبنى السكاشن الجديد ج أمام المطعم المركزي، ووظيفة مهندس مدني بمدرج 1 ــ 2 قديم بالمبنى الإداري بكلية التجارة.

وفي يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، وظيفة كيميائي شعبة «ميكروبيولوجي بمدرج 1 جديد، وكيمياء بمدرج 2 جديد، وذلك بمبنى السكاشن الجديد ج أمام المطعم المركزي، كيمياء ميكروبيولجي بمدرج 1 ــ 2 قديم، كيمياء خاصة بمدرج 2 قديم»، ووظيفة أخصائي زراعة تخصص شعبة البساتين بمدرج 2 قديم بالمبني الإداري بكلية التجارة.

أماكن ومواعيد الامتحانات

وأكّد «الصغير» أنَّه لن يتمّ تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور، وتهيب الشركة بالمتقدمين مراعاة الالتزام بالميعاد المحدد والحضور قبله بفترة كافية، مع ضرورة اصطحاب المتقدم للاختبار ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّه سيتمّ الإعلان عن نتيجة الاختبار التحريري والمراحل الأخرى لمن يجتاز الاختبار التحريري.