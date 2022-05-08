«مياه أسيوط» تستقبل فريق عمل شركة اتحاد البلديات الهولندية

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فريق شركة اتحاد البلديات الهولندية VNG International لتقديم الدعم الفني لكوادر الإدارة المحلية وتقييم الاحتياجات وبناء القدرات المطلوبة لدى المسؤولين عن مكونات التخطيط وخدمة المواطنين بالشركة.

فريق اتحاد البلديات

ضم فريق شركة اتحاد البلديات الهولندية VNG International فرانك نان، وخيريت يان، وبريندا براور، ومارلين فان دير فليدن، ولوكاس شخوينماكرز، وماريهام حبيب، وأميرة الصيرفي، وأحمد محرز، كما شرفت الشركة باستقبال عمرو بيومي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة، ووليد صلاح الدين مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة.

تحسين منظومة الشكاوى

ناقش اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع وفد اتحاد البلديات الهولندية أهم سبل تحسين منظومة الشكاوى وتوظيفها في تحسين عملية التخطيط لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف نقل الخبرات بين دولتي مصر وهولندا بمشاركة خبراء دوليين ومحليين ضمن برامج التنمية المحلية والمنفذة بمحافظات (قنا، سوهاج ، أسيوط ، المنيا) والممولة من الحكومة المصرية في إطار التعاقد المبرم مع استشاري دعم التنفيذ (شركة اتحاد البلديات الهولندية VNG International).

اصطحب «درة» الوفد لتفقد محطة نزلة عبداللاه المرشحة الكبرى التي تعد المحطة الرئيسية التي تغذي سكان مدينة أسيوط وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 1200 ل/ ث، والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما تفقدت الزيارة مركز التدريب والخدمات الرئيسي والذي يعد صرحا تدريبيا مجهزا بأحدث التقنيات التعليمية ومزودًا بمختلف أجهزة البث عن بعد بقاعاته التعليمية المتعددة والمهيأة لإقامة الندوات وورش العمل النظرية والتدريبية العملية، للاستفادة من مختلف الكوادر البشرية الناجحة بمختلف السبل لرفع الكفاءة المهنية لكل العاملين بالشركة على مستوى جميع التخصصات، ومركز الخدمات الإقليمي لخدمة منطقتي شرق وغرب ومركز أسيوط.

فريق دعم التنفيذ

صرح مسؤولو فريق دعم التنفيذ شركة اتحاد البلديات الهولندية VNG International أن الهدف الأساسي من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تبادل الخبرات بين الجانبين الهولندي والمصري في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، في مجال الصيانة والتشغيل والتخطيط العام.

خط ساخن

وأشادت الزيارة بالأداء الخدمي بالخط الساخن من حيث استقبال الشكاوى وسرعة الاستجابة للمواطنين بطرق فورية مميكنة.