2.6 مليون جنيه لتطوير ثلاثة معامل مياه شرب وصرف صحي بسوهاج

انتهت إدارة التنفيذ الذاتي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، من تطوير ثلاثة معامل لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة المعامل والجودة.

تطوير معامل مياه طهطا و طما وجهينة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم تطوير معملي المياه في جهينة وطما، ومعمل الصرف الصحي في طهطا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون جنيه.

تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا

وأوضح الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يتم رفع وتحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهرياً من المحطات والمآخذ والشبكات، وذلك من خلال 12 معمل مياه رئيسي، و15 معمل مياه متنقل، والمعمل المركزي لمياه الشرب، مشيرا إلى مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة، ومعامل مديرية الصحة، والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

الانتهاء من محطات المياة قبل رصف وتمهيد الطرق

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج انتهت من أعمال محطات المياه الخاصة بالشركة، وذلك قبل بدء أعمال رصف وتمهيد الطرق، وذلك لترشيد المال العام والحفاظ عليه، وحتى لايتم تكسير الطرق بعد رصفها وتمهيدها مرة أخرى بمخصصات مالية أخرى.